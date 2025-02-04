Вестник Кавказа

Пожар на коньячном заводе экс-депутата случился в Армении

Пожар на коньячном заводе экс-депутата случился в Армении
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Крупное огненное ЧП случилось в Армении в выходные. На предприятии, где изготавливается вино и коньяк, началось возгорание. Огонь охватил помещение, где стояли емкости с готовой продукцией.

Склад коньячного завода пылал в воскресенье в Араратской области, об инциденте пишут армянские СМИ.

По их данным, пламя охватило склад винно-коньячного завода "Авшар" в одноименном селе. Ранее в этом помещении располагался мебельный цех. От жара пострадали емкости с готовым коньяком.

Как сообщат "Грапарак", местные жители оценили ущерб в $125 тыс.

Со стороны МВД Армении также поступил комментарий. В ведомстве рассказали, что утром 9 февраля получили сообщение о том, что на заводе горит мусор. На месте событий было установлено, что огонь разошелся по помещению, которое ранее использовалось под склад зерна. Пламя уничтожило деревянные конструкции крыши и деревянные же поддоны. Кроме того, оказалась повреждена стеклотара.

Владелец завода – экс-депутат Нацсобрания Армении Араик Григорян. Он работал парламентарием дважды: в парламенте 2003-2007 и 2017-2019 годов.

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