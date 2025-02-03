Вестник Кавказа

Крупный пожар охватил ночью жилой дом на севере Армении

пожар в доме в Степанаване
© Фото: Telegram-канал Спасательной службы МВД Армении
Жилой дом горит в одном из городов Лорийской области. В настоящее время ведутся работы по ликвидации пожара.

В ночь с 7 на 8 февраля в жилом двухэтажном доме в Лорийской области Армении вспыхнул крупный пожар. Об этом сказано в сообщении МВД республики.

В пресс-службе ведомства отметили, что возгорание случилось в доме, расположенном в городе Степанаван.

Информация о происшествии поступила около 04:42.

Площадь пожара составила 450 кв метров. Огонь был на втором этаже и крыше здания.

К настоящему времени пожарным удалось локализовать возгорание. Работы по тушению продолжаются.

В результате ЧП были эвакуированы 27 человек. Двух из них отвезли в больницу.

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