Крупный пожар охватил ночью жилой дом на севере Армении

Жилой дом горит в одном из городов Лорийской области. В настоящее время ведутся работы по ликвидации пожара.
В ночь с 7 на 8 февраля в жилом двухэтажном доме в Лорийской области Армении вспыхнул крупный пожар. Об этом сказано в сообщении МВД республики.
В пресс-службе ведомства отметили, что возгорание случилось в доме, расположенном в городе Степанаван.
Информация о происшествии поступила около 04:42.
Площадь пожара составила 450 кв метров. Огонь был на втором этаже и крыше здания.
К настоящему времени пожарным удалось локализовать возгорание. Работы по тушению продолжаются.
В результате ЧП были эвакуированы 27 человек. Двух из них отвезли в больницу.