Вестник Кавказа

Несколько человек пострадали в результате взрыва баллона в Армении

Несколько человек пострадали в результате взрыва баллона в Армении
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Трех человек госпитализировали в Армении после взрыва большого газового баллона. Случай произошел в Араратской области.

В западной части Армении взорвался газовый баллон весом 20 кг, из-за чего получили травмы трое граждан. Об этом сказано в сообщении, распространенном 6 февраля спасательной службой МВД страны.

Случай произошел сегодня около 16:00 по местному времени в селе Ерасх, расположенном в Араратской области. На место ЧП отправились спасатели.

В результате происшествия пострадали 18-летний, 48-летний и 56-летний мужчины. Всех их отвезли в больницу.

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