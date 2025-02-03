Несколько человек пострадали в результате взрыва баллона в Армении

Трех человек госпитализировали в Армении после взрыва большого газового баллона. Случай произошел в Араратской области.

В западной части Армении взорвался газовый баллон весом 20 кг, из-за чего получили травмы трое граждан. Об этом сказано в сообщении, распространенном 6 февраля спасательной службой МВД страны.

Случай произошел сегодня около 16:00 по местному времени в селе Ерасх, расположенном в Араратской области. На место ЧП отправились спасатели.

В результате происшествия пострадали 18-летний, 48-летний и 56-летний мужчины. Всех их отвезли в больницу.