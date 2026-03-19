Последствия блокады Ормузского пролива могут растянуться на годы - СМИ

Блокада Ормузского пролива и разрушения на добывающих и перерабатывающих мощностях в Персидском заливе создают для мировой экономики долгосрочную проблему – таков прогноз американских экономистов.

Американский военно-информационный портал Axios опубликовал прогноз экспертов-экономистов об очень долгом периоде восстановления мирового энергетического рынка после разблокирования Ормузского пролива, закрытого Ираном после нападения США и Израиля.

По оценкам экспертов, с которыми побеседовал портал, даже если Ормузский пролив будет полностью разблокирован в ближайшие дни и в регионе прекратятся боевые действия, в том числе связанные с атаками на энергетическую инфраструктуру в Иране и странах Персидского залива, трехнедельный разрыв в поставках нефти и СПГ понадобится компенсировать на протяжении нескольких месяцев, если не лет.

Каждая неделя войны будет добавлять еще по несколько месяцев или даже лет задаче нормализовать ситуацию на мировом энергетическом рынке: сюда входит и восстановление уровня предложения, и ремонт поврежденные производственных мощностей, и снижение цен на топливо, и возвращение прежних ставок страхования танкеров.

"Блокирование Ормузского пролива уже нарушило мировые поставки сырья. Теперь эти перебои могут усугубиться из-за ущерба, нанесенного энергетическим объектам в зоне Персидского залива"

– Axios

Американские экономисты сошлись в том, что энергетический кризис был сравнительно легко преодолимым, пока все ограничивалось блокадой танкеров в Персидском заливе, однако удары Израиля по нефтехранилищам и газовым производствам Ирана и иранские атаки на энергетические объекты в соседних странах перевели кризис на принципиально новый уровень.

В материале поясняется, что вышедшие из строя добывающие и перерабатывающие мощности придется восстанавливать так долго, что цены на энергоресурсы будут снижаться очень и очень медленно.