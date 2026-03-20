Россия против блокирования Ормузского пролива – Руденко

Замглавы внешнеполитического ведомства РФ Андрей Руденко выступил против перекрытия Ормузского пролива на фоне обострения конфликта вокруг Ирана.

Дипломат указал на необходимость учитывать общий контекст текущего кризиса, отметив право Ирана на защиту, хотя российская сторона одобряет не все происходящие события.

"Мы против блокирования Ормузского пролива, но такие вещи должны восприниматься в контексте всей ситуации на Ближнем Востоке"

- Андрей Руденко

Представитель МИД добавил, что нормализация обстановки в акватории напрямую зависит от прекращения агрессии против Ирана со стороны США и Израиля.

"Как только будет прекращена война, то и ситуация в Ормузском проливе нормализуется"

- Андрей Руденко

Также Андрей Руденко высказался о возможной наземной операции США в Иране. По его словам, пока такой сценарий маловероятен. Но если американские войска все же войдут в страну, это лишь сильнее разожжет конфликт и отдалит его завершение.