Вестник Кавказа

Эрдоган: пусть Новруз принесет мир всему человечеству

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Наступления долгожданного мира во всем мире пожелал сегодня турецкий лидер в связи с началом светлого праздника весны Новруз.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган опубликовал сегодня видеопоздравление по случаю весеннего праздника Новруз, в котором пожелал всей человеческой цивилизации, что вместе с весной на планету пришел мир. Запись была показана на праздновании Новруза в провинции Газиантеп.

"Я от всей души поздравляю наших братьев и сестер из разных стран с праздником весны. Надеюсь, что Новруз байрамы, как символ возрождения природы, принесет мир, спокойствие и процветание нашей стране, нашей древней земле и всему человечеству"

– Реджеп Тайип Эрдоган

Турецкий лидер подчеркнул, что Новруз является праздником новой жизни не только в республике, но и у ее соседей, а также во всех странах, где есть тюркское население. Отдельно Эрдоган поздравил жителей Ирана, чья страна находится сейчас в состоянии войны с Израилем и США.

Кроме того, он выразил надежду, что предстоящий XIII саммит Организации тюркских государств укрепит эту структуру.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
620 просмотров

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.