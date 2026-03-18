Мир отмечает Новруз

Праздник весны и обновления Новруз отмечается сегодня, в день весеннего равноденствия. Ранее было опубликовано поздравление с Новрузом президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Древний праздник Новруз отмечается сегодня в Азербайджане, в ряде регионов России, в том числе на Северном Кавказе, а также в Иране, Казахстане, Туркменистане и ряде других стран.

Слово "Новруз" переводится как "новый день" – праздник знаменует окончание зимы и начало весны, нового земледельческого цикла. В Иране с Новруза ведется официальное начало нового года.

Новруз всегда празднуют в день весеннего равноденствия. В 2026 году это 20 марта. Точное время наступления астрономической весны – 17.46 по московскому времени (18:46 по Баку).

Главным символом Новруза считается огонь – как стихия очищения и обновления. Одна из самых распространенных традиций Новруза – очищающие прыжки через костры.

