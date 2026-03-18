С Наврузом 2026: что за праздник, когда, поздравления и открытки

С праздником Навруз 2026! Что это такое, что за праздник? Когда Навруз 2026 в Азербайджане? Представляем поздравления на русском языке и красивые открытки!

Название праздника Навруз (он же Новруз байрамы, Нооруз, Невруз, Наурыз) переводится как "новый день" – он означает начало весны и, соответственно, начало нового года для земледельцев. Навруз приходится на день весеннего равноденствия и неотделим от стихии огня.©

Навруз – что это за праздник?

Праздник Навруз отмечается в день весеннего равноденствия и имеет простой универсальный смысл – это конец холодной зимы и начало весны, начало нового года, время, когда обновляется не только природа, но и человек, время веры в лучшее будущее. Главный символ праздника – стихия огня, очищающего и согревающего.

Ответ на вопрос, чей праздник Навруз, неоднозначен. Навруз не привязан к какой-либо религии или народности. Это и не мусульманский праздник, как иногда ошибочно утверждают.

Несмотря на то, что впервые Навруз упоминается в священной для последователей зороастризма книге "Авеста", созданной между IX и началом VI в. до н.э., сейчас его отмечают представители самых разных народов, в основном тюркских и иранских. Навруз празднуют в некоторых регионах России (в Татарстане и Башкортостане, а также на Северном Кавказе), в Азербайджане, где его называют Новруз байрамы, и Турции, в Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Туркменистане, Узбекистане и Пакистане. В Иране это и вовсе государственный праздник и официальная дата начала нового года по современному иранскому календарю.

Стоит отметить, что праздник Навруз включен в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. А в 2010 году Генеральная ассамблея ООН объявила 21 марта Международным днем Навруза.

Когда Навруз 2026?

Дата Навруза совпадает с днем весеннего равноденствия, а он может приходиться на разные дни в промежуток с 19 по 21 марта. Поэтому то, какого числа Навруз в том или ином году, зависит даты весеннего равноденствия.

В 2026 году весеннее равноденствие произойдет в пятницу 20 марта в 17:46 по московскому времени (18:46 по Баку).

Поздравление с Наврузом

Как поздравить с Наврузом на азербайджанском языке? Для этого можно сказать:

Новруз байрамыныз мубарак олсун!

Что переводится как:

Поздравляю с праздником Новруз!

Еще одно традиционное поздравление звучит так:

Байрам гяльды, Новруз гяльды!

Это означает:

Праздник идет, Новруз идет!

К такому поздравлению можно добавить более подробные теплые пожелания на русском языке. Например:

Поздравляю с праздником Навруз! Желаю, чтобы в очищающем пламени сгорели все твои беды и несчастья! Пусть все тревоги канут в прошлое, как снежная зима! Пусть весна принесет тебе радость и любовь! Будь счастлив!

С Новруз байрамы! С наступлением нового года! Желаю всего самого-самого: чтобы дело спорилось, удача сопутствовала во всех начинаниях, чтобы жизненный огонь не угасая горел в твоей душе! Пусть все сложится!

С весенним праздником Навруз! Сегодня кончилась холодная зима и наступила ласковая весна! Желаю и тебе очищения и обновления! Мирного неба над головой, финансового благополучия, семейного уюта и всего, что ты сам себе захочешь пожелать!

Открытки с Наврузом

Чтобы поздравить родных и близких, друзей и приятелей, коллег и соседей, можно отправить им в каком-либо мессенджере красивую открытку с праздником Навруз. На таких картинках обычно размещены символы весны и Навруза, такие как пророщенные зерна пшеницы сямяни, перевязанные красной ленточкой, крашеные яйца, огонь — костры и горящие свечи, а также яркие весенние цветы, в первую очередь тюльпаны.