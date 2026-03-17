Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ с Новруз байрамы

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ с праздником Новруз байрамы. Глава государства зажег новрузовский костер в селе Ханоба Ходжавендского района.

Глава государства пожелал каждому счастья, здоровья и успехов в деятельности.

Он напомнил, что Новруз байрамы – праздник с очень древними корнями на азербайджанской земле – представляет собой священный дар предков сегодняшним поколениям, а также что светлый праздник Новруз на протяжении многих веков был неотъемлемой частью национального сознания, ему принадлежит особый вклад в формирование азербайджанских культурных ценностей.

"В обрядах Новруза во всем своем богатстве находят отражение оптимистичное мировоззрение нашего народа, его безграничная любовь к природе, высокие нравственные критерии и самые светлые надежды на будущее"

– Ильхам Алиев

Президент также назвал заслугой азербайджанского народа тот факт, что традиции Новруза прошли испытание временем, избежав чуждых влияний, и дошли до наших дней.

"Новруз байрамы, являющийся сокровищницей высоких человеческих качеств и глубокой духовности и занимающий достойное место среди ценных образцов мирового культурного наследия, и сегодня, в соответствии с традициями, оставившими след в памяти веков, отмечается во всех уголках нашей Родины народными гуляниями"

– Ильхам Алиев

Глава государства выразил уверенность в том, что дух весны еще больше вдохновит на строительство будущего в соответствии с мечтами, так что, благодаря решимости азербайджанского народа, освобожденные исконные земли станут "обителью красоты под ясным небом".

"Пусть наступающий Новруз байрамы наполнит ваши сердца светом, подарит вам всем приятное весеннее настроение, принесет мир, процветание и достаток в ваши дома и очаги"

– Ильхам Алиев

Стоит отметить, что сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с работами по восстановлению частных домов и инфраструктуры в селе Ханоба Ходжавендского района. Там они встретились с жителями, вернувшимися в село Ханоба. Вместе с ними глава государства зажег в селе Ханоба новрузовский костер.