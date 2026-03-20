Граждане Турции погибли при крушении вертолета в Катаре

Минимум шесть человек погибли в результате сегодняшнего крушения вертолета в Катаре. На борту находились также граждане Турции.

Рано утром 22 марта в территориальных водах Катара потерпел крушение военный вертолет. Об этом информирует на своих страницах в соцсетях МВД страны.

На борту воздушного судна находились семь человек. Спасатели уже обнаружили тела шести человек, в настоящее время ведутся поиски последнего пропавшего без вести.

Причины крушения вертолета на данный момент неизвестны.

В свою очередь, в Минобороны Турции сообщили, что в результате крушения вертолета погиб один турецкий военный и два сотрудника турецкой компании ASELSAN.

Согласно предварительной информации, вертолет рухнул из-за технической неисправности.

Точную причину аварии предстоит установить в ходе расследования. Его проведут власти Катара.