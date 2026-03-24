Южнокорейские суда смогут проходить через Ормузский пролив

В Иране заявили о том, что танкеры из Южной Кореи могут войти в число тех, кто сможет проходить по территории Ормузского пролива, однако для этого нужна координация и заблаговременные консультации.

В Иране не исключают того, что могут позволить южнокорейским судам пройти через Ормузский пролив, такое заявление сделал посол ИРИ в Сеуле Саид Кузечи.

Тем не менее, для этого необходимо осуществить грамотную координацию по всем вопросам и провести заблаговременные консультации, уточнил он.

"Проблем с судами нет. Иран действует по совести и готов позволить южнокорейским судам пройти через Ормузский пролив, но это зависит от того, будет ли получена соответствующая информация и список судов"

– Саид Кузечи

Посол отметил, что иранские власти не рассматривают Республику Корея в качестве враждебного государства, но, поскольку их корабли и танкеры связанны с американскими компаниями, вполне естественно в их отношении ввести некоторые ограничения.

"Налагать на них ограничения вполне естественно. Пресечение их действий и экономические ограничения в их отношении соответствуют праву Ирана на самозащиту"

– Саид Кузечи

В ходе переговоров глав внешнеполитических ведомств Ирана и Кореи страны уже договорились о том, что Сеул предоставит Тегерану всю необходимую информацию о своих судах, сообщил посол.

Напомним, ранее в Иране заявили, что готовы разрешить судам, следующим в Японию, проходить через Ормузский пролив.