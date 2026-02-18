Турция строит Зангезурский коридор

Железная дорога в рамках Зангезурского коридора уже строится на территории Турции, рассказал турецкий министр транспорта и инфраструктуры Абдулькадир Уралоглу.

По его словам, азербайджанская сторона в скором будущем завершит работы на своей территории.

Глава Минтранса также заявил о наличии подрядного договора, подписанного для Зангезурского коридора, однако уточнил, что строительство на территории Армении еще не начато. При этом он выразил мнение, что процесс стартует уже в самом скором времени, без каких-либо серьезных задержек.

Министр отметил, что на территории Нахчыванской Автономной Республики есть участок протяженностью 180 км: часть его отремонтируют, остальное построят заново.

"Строительные работы на 224-километровом участке на нашей стороне уже начались"

– Абдулькадир Уралоглу