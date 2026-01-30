В РФ пройдут дни абхазской культуры

Со 2 по 6 апреля на территории России состоятся дни культуры Абхазии, мероприятия пройдут в Москве, Владимире и Нижнем Новгороде.
В апреле в России пройдут мероприятия в рамках дней культуры Абхазии, сообщила пресс-служба министерства культуры РФ.
Уточняется, что мероприятия запланированы со 2 по 6 апреля в трех российских городах – Москве, Владимире и Нижнем Новгороде.
Состоится выступление Государственного заслуженного ансамбля народной песни и танца Абхазии имени Василия Царгуш, сообщила пресс-служба.
Концерты пройдут в Московском государственном академическом театре "Русская песня", Владимирской филармонии и Кремлевском концертном зале Нижегородской филармонии соответственно.
Кроме того, согласно министерству культуры, в середине апреля также состоятся ответные мероприятия российской стороны в гор