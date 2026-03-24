Иран не заключит сделку с США без прекращения ударов по Ливану – СМИ

СМИ сообщают о том, что одной из обязательных гарантий заключения соглашения по урегулированию конфликта между Ираном и США является прекращение израильских ударов по объектам Хезболлы в Ливане.

Иран не пойдет на соглашение с Соединенными Штатами пока не будут прекращены боевые действия в Ливане со стороны Израиля, пишет информационное агентство Reuters со ссылкой на источники.

Согласно публикации, прежде всего это касается прекращения ударов по объектам вооруженных формирований шиитского движения Хезболла на юге Ливана.

Кроме того, как сообщают источники, в самой Хезболле тоже рассчитывают на возможное перемирие с израильской стороной, которое можно достичь при поддержке со стороны Ирана.