Вестник Кавказа

Пашинян и Путин затронули тему восстановления приграничных железных дорог в Армении

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Премьер-министр Армении сообщил, что в рамках телефонного разговора с президентом России на этой неделе был затронут вопрос о восстановлении ж/д участков в Армении, ведущих к границам с Азербайджаном и Турцией.

Вопрос о восстановлении приграничных железнодорожных участков в Армении был затронут в ходе недавней беседы президента РФ Владимира Путина и премьер-министра РА Никола Пашинян, следует из заявления армянского премьера.

"Этот вопрос не был ключевым, мы затронули (в беседе с Путиным - ред.) эту тему. Мы работаем над этой темой"

– Никол Пашинян

Премьер Армении уточнил, что новостей по этому поводу нет, "идет нормальный рабочий процесс".

Напомним, что в конце прошлого года армянская сторона обратилась к России с запросом о срочном восстановлении участков железной дороги, идущих из Армении в Азербайджан и Турцию. Пашинян попросил РФ восстановить участки из Ерасха к Нахчывану в Азербайджане, от села Ахурик к границе с Турцией, а также участок из Иджевана в Газах в Азербайджане.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
520 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.