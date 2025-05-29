Житель Агдамского района подорвался на противопехотной мине

Человек подорвался на мине в одном из сел Агдамского района. Он выжил, но получил ранения. Идет расследование.

Минный инцидент произошел в Агдамском районе Азербайджана, говорится в совместном заявлении МВД, Генпрокуратуры и ANAMA (Агентства по разминированию).

ЧП случилось в селе Юсифджанлы сегодня. На противопехотной мине подорвался местный житель, мужчина 1985 г.р. Опасный предмет находился на не разминированном участке бывшей линии соприкосновения.

В результате взрыва мужчина получил ранение левой ноги.

Прокуратура Агдамского района запустила расследование по факту минного инцидента.

В заявлении призывают жителей строго следовать правилам безопасности, при передвижении учитывать знаки минной опасности, избегать незнакомых мест.