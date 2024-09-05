Азербайджанский военный пострадал от армянской мины в Кельбаджарском районе

Военнослужащий азербайджанской армии подорвался на мине в Кельбаджарском районе. Он травмировал левую ногу и был направлен в военный госпиталь.

В Кельбаджарском районе военнослужащий армии Азербайджана подорвался на мине, сообщили в Минобороны АР.

Уточняется, что инцидент произошел сегодня около 10:10 (09:10 по мск) по местному времени в направлении населенного пункта Истису во время работ по разминированию.

"Военнослужащий Садыгов Худаверди Гасан оглы наступил на заложенную армянами противопехотную мину и получил ранение левой ноги"

- Минобороны Азербайджана

Мужчине срочно была оказана первая медицинская помощь. После этого его доставили в ближайший военный госпиталь для дальнейшего обследования и лечения.