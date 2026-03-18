Аракчи поблагодарил соседей за помощь в эвакуации иранцев

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи в своем официальном аккаунте в соцсетях выразил благодарность властям Азербайджана, Турции и Армении за помощь в эвакуации иранцев.

Многие иранцы, оказавшиеся с началом атак на страну США и Израиля за границей, попали в затруднительное положение в плане возвращения на родину, и в этом им помогли власти соседних стран, заявил в своем официальном аккаунте в одной из соцсетей глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

"Многие зарубежные партнеры оказали нам помощь в их эвакуации. Я должен поблагодарить правительства Азербайджана, Турции, Армении, Афганистана, Туркменистана и даже Саудовской Аравии за сотрудничество их в эвакуации"

- Аббас Аракчи

Соседи Ирана, включая Пакистан, также оказали значительную помощь в процессе возвращения на родину граждан Ирана, - отметил он.

Напомним, ранее мы писали о том, что президент РФ Владимир Путин позвонил азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву, выразив ему признательность за эффективное содействие в организации эвакуации российских граждан из охваченного войной Ирана, а также в обеспечении доставки из России гуманитарной помощи иранскому народу через азербайджанскую территорию.

В ходе телефонной беседы лидеры двух стран высказались за скорейшее прекращение боевых действий на Ближнем Востоке и скорейшее урегулирование острой фазы нынешнего конфликта политико-дипломатическими средствами.