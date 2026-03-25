Перевозки энергоносителей по железной дороге выросли в России

Железнодорожные перевозки угля, нефти и нефтепродуктов в России наращивают интенсивность на фоне проблем на мировом энергорынке, связанных с войной в Иране и фактическим перекрытием Ормузского пролива, заявил глава РЖД Олег Белозеров.

Журналисты поинтересовались у него, каков сейчас спрос на энергоносители из России в зарубежных странах.

"Мы видим, что уголь и нефть, нефтепродукты задвигались чуть быстрее"

– Олег Белозеров

Точные показатели глава РЖД приводить не стал. Он уточнил, что тенденция заметна буквально каждый день, но более корректной будет оценка по итогам месяца.

"Вот сейчас мы видим, что идет определенный прирост"

– Олег Белозеров

Напомним, что из-за нападения США и Израиля на Иран Исламская Республика фактически перекрыла Ормузский пролив, через который проходит четверть мирового трафика нефти и пятая часть СПГ. Кроме того, накануне иранский военный источник предупредил о готовности Тегерана в случае эскалации "создать угрозу" и в Баб-эль-Мандебском проливе.