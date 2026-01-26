В Ереване намерены возродить киностудию "Арменфильм"

Некогда гремевшей на весь Союз ереванской киностудии "Арменфильм" дадут вторую жизнь: на ее территории появится современная инфраструктура для киноиндустрии, в том числе центры образования и сохранения культурного наследия страны.

Правительство Армении на своем сегодняшнем заседании приняло решение возродить киностудию "Арменфильм", сообщили в его пресс-службе.

Принятое постановление гласит: государственный пакет акций киностудии передан в управление министерства образования, науки, культуры и спорта страны, которое разработает программу восстановления, передает Sputnik Армения.

Проект уже получил название "Городок кинопроизводства "Арменфильм", он предполагает создание на базе киноцентра современной инфраструктуры, которая позволит не только снимать кинофильмы по передовым технологиям, но и в дальнейшем эффективно развивать свои производственные мощности. Также на базе обновленной киностудии будут созданы образовательные площадки и центр по сохранению культурного наследия.

Напомним, в созданной в 1923 году организации "Госкино", впоследствии переименовывавшейся в киностудию "Арменкино", а потом в "Арменфильм", за долгие годы было создано множество полнометражных и короткометражных игровых и документальных фильмов и мультфильмов, однако после распада Советского Союза национальная киностудия Армении "Арменфильм" фактически прекратила работу.