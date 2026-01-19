Турция прилагает усилия для запуска АЭС "Аккую" в 2026 году

В Турции рассчитывают на запуск атомной электростанции "Аккую" в текущем году, к этому прилагаются все усилия, рассказал глава Минэнерго страны.

Турция сосредоточена на том, чтобы строящаяся АЭС "Аккую" начала давать энергию в этом году, сообщил министр энергетики Алпарслан Байрактар, пишет Anadolu.

"Все наши усилия сосредоточены на том, чтобы в этом году произвести первую электроэнергию на АЭС "Аккую". <…> Степень завершения строительства составляет более 95%, почти 99%. Сможем ли мы запустить реактор к концу октября? Скажем так, до конца года рассчитываем на запуск"

– Алпарслан Байрактар

Министр отметил, что в процессе реализации проекта не раз возникали непредвиденные обстоятельства, в том числе пандемия, мощное землетрясение в Турции в 2023 году, сложности с получением предоплаченного оборудования.

Проект первой в Турции АЭС реализуется совместно с госкорпорацией Росатом. В середине марта гендиректор Росатома Алексей Лихачев говорил о планах запустить станцию до декабря этого года.

