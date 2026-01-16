В Турции заявили о готовности первого энергоблока АЭС "Аккую" на 99%

Власти Турции заявили о практически полной готовности первого этапа проекта АЭС "Аккую". Ранее глава Минэнерго Турции Байрактар встретился с главой "Росатома" Алексеем Лихачевым.

Глава Минэнерго Турции Альпарслан Байрактар заявил, что уровень готовности строящейся АЭС "Аккую" составляет 99%.

"Мы с главой "Росатома" Лихачевым ознакомились с ходом работ в контрольной комнате - "мозге" первого реактора, строительные работы на котором завершены на 99%. После этого мы провели всеобъемлющую беседу и обсудили прогресс проекта"

– Альпарслан Байрактар

По словам главы ведомства, Анкара придает большое значение атомной энергетике, которая должна дать стране технологические и экономические преимущества. Байрактар также отметил, что Турция намерена запустить АЭС во Фракии и Синопе. Также в планах властей строительство малых модульных реакторов.

Ранее глава "Росатома" Алексей Лихачев заявил, что строительные работы на проекте АЭС "Аккую" не прекращались, хотя прошлый год оказался сложным из-за санкционного давления.