РСТ просит разрешить детям въезд в Абхазию по свидетельству о рождении

Российский союз туриндустрии призвал российские власти вернуть возможность въезда в Абхазию по свидетельству о рождении для детей в возрасте до 14 лет.

Обращение к главе Минэкономразвития Максиму Решетникову и первому заместителю руководителя администрации президента Сергею Кириенко направил РСТ: в нем говорится о целесообразности возвращения прежней нормы, когда дети в возрасте до 14 лет могли выезжать в Абхазию и Беларусь в том числе по свидетельству о рождении, а не исключительно по загранпаспорту.

"На практике это создает риск, что часть туристов с детьми может просто не успеть оформить документы к уже запланированным поездкам"

– РСТ

В обращении также делается акцент на высокой загрузке структур, занимающихся оформлением загранпаспортов, в результате чего сроки изготовления паспорта увеличиваются, так что есть вероятность просто не успеть оформить его.

Соответственно, обратили внимание в союзе, вырастет число переносов и изменений туров, дополнительную работу придется выполнять туроператорам и турагентам

"РСТ считает целесообразным рассмотреть возможность сохранения прежнего порядка въезда для детей в отношении дружественных направлений - Абхазии и Белоруссии"

– РСТ

В организации просят главу МЭР РФ Максима Решетникова и первого заместителя руководителя администрации президента Сергея Кириенко подумать на возможностью изменить существующие сейчас правила, сделав исключение для этих двух стран.

Такой шаг поможет уменьшить риски для туристов, а также сделает более надежным планирование поездок с детьми.