Абхазию стали чаще выбирать для отдыха с детьми

Абхазия стала частью десяти самых популярных направлений для отдыха с детьми на весенних каникулах, сообщили аналитики сервиса бронирований "Островок".

Уточняется, что в период каникул туристы чаще всего выбирают для непродолжительного отпуска безвизовые страны с прямым авиасообщением.

Спрос на поездки в Абхазию у российских туристов этой весной значительно вырос. Бронируют жилье и отели здесь в 2,5 раза чаще, чем в аналогичный период в прошлом году, отметили специалисты сервиса "Островок".

Среди самых популярных направлений для отдыха также были названы Турция, Армения и Грузия.