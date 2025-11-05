Турцию, Абхазию и Казахстан чаще всего посещали россияне в 2025 году

Жители России совершали больше всего путешествий в Турцию, Абхазию и Казахстан в 2025 году – поездки в эти три страны занимают половину от общего количества путешествий.

Больше всего поездок российские путешественники в этом году совершили в Турцию, Абхазию и Казахстан, следует из данных Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС).

На поездки в эти страны пришлась половина от общего количества выездов за границу, которые были совершены в период с января по сентябрь.

Безусловным лидером, как и в прошлом году, стала Турция, туда съездили 5,3 млн раз. При этом популярность Турции идет на спад: число путешествий туда сократилось на 4,1%.

Второе место заняла Абхазия с 4,6 млн поездок – показатель оказался на 1,8% меньше, чем год назад.

Замыкает тройку Казахстан, куда съездили 2,4 млн раз. В отличии от упомянутых выше стран, интерес к поездкам в эту страну растет – число поездок стало больше на 7,6%, передает РИА Новости.