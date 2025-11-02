Отдых на мировых курортах для россиян становится дешевле

В скором времени отдых для россиян может подешеветь на 30%, прогнозируют эксперты. Это связано с восстановлением рынка после пандемии коронавируса и с перераспределением турпотока.

Уже в конце уходящего 2025 года и в течение всего 2026 года стоимость отдыха для россиян может снизиться на 30%, и это – вполне ожидаемая ситуация, пишет "Газета.Ru".

"Некоторые популярные у российских туристов страны долгое время после закрытия границ не могли войти в прежний режим, поэтому туристы начали ездить в Таиланд, хотя раньше они предпочитали отдыхать во Вьетнаме, Турции и Египте"

- основатель агентства путешествий PrimeTours Александр Перепелкин

Уже сейчас ситуация стала заметно меняться – на это повлиял безвизовый режим в Китаем и новая полетная программа во Вьетнам, в том числе из российских регионов. Ответные меры предприняла и Турция, которая открыла раннее бронирование на весенне-летний сезон уже с октября, из-за чего стоимость тура снизилась почти в 1,5 раза.

Как следствие, туристические страны активно включились в борьбу за туриста: появились горящие предложения в Таиланд и Вьетнам по очень низким ценам: так, поездка на двоих с вылетом из Хабаровска на 27 ночей стоит 120 тыс рублей, а во Вьетнам на 10 ночей можно слетать за 79 тыс рублей за двоих. Не отстают и Мальдивы: прямой перелет на ближайшие даты стоит 49 тыс рублей, и это - позитивный общемировой тренд.