Крым и Краснодарский край вошли в топ самых популярных мест для осеннего отдыха

Города Юга России – Сочи, Алушта и Ялта вошли в список самых популярных мест для отдыха россиян в период поздней осени.

Одним из самых востребованных направлений для внутреннего туризма в ноябре текущего года стал Южный берег Крыма, сообщают эксперты сервиса бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ.

Города Алушта и Ялта вошли в 10 самых часто посещаемых мест в этот период.

Согласно данным, Ялта заняла четвертое место, Алушта – десятое. На первых трех местах расположились Санкт-Петербург, Москва и Сочи.

Средняя стоимость проживания в отеле среднего ценового сегмента в ноябре в этих городах составляет от 3 до 6 тыс рублей. Дешевле всего можно будет отдохнуть в ноябре в Сочи — 3219 руб за ночь.Самым дорогим городом в рейтинге оказалась Ялта – 6168 руб за одну ночь, чуть ниже по стоимости расположились курорты Красной Поляны – 6111 руб.