Санаторий в ноябре: недорогой отдых предлагают Крым и Кубань

Краснодарский край и Крым вошли в число бюджетных направлений для санаторного отдыха в ноябре. Дороже всего сейчас стоят санатории Ставропольского края.

Среднюю стоимость отдыха в санаториях в ноябре в разных регионах России сравнили аналитики BUTLER Hospitality и "Мультитур", полученными данными делится АТОР.

Аналитики посчитали, во сколько в среднем обойдется путевка в санаторий на неделю на двоих в последний месяц осени. Учитывались цены на размещение в номере категории "стандарт" с полным пансионом и базовым лечением. В рейтинг вошли пять самых популярных для такого вида отдыха регионов.

На Юге России дешевле всего в ноябре можно отдохнуть в санатории в Краснодарском крае. Средняя путевка обойдется в 75,7 тыс рублей на двоих. При этом на Кубани отмечен самый широкий ценовой диапазон на санаторный отдых – можно найти варианты как за 45 тыс рублей, так и за 186 тыс рублей.

Второе место по доступности заняли санатории Крыма – около 84 тыс рублей.

Есть еще один регион России с морскими курортами, где в несезон санатории предлагают очень приятные цены. Отдых в Калининградской области среди топ-5 популярных санаторных регионов признан наиболее бюджетным: средняя цена за недельную путевку составляет 70,5 тыс рублей.

Дороже всего сейчас обойдется оздоровительный отдых в Ставропольском крае, средняя цена за тур в санатории Кавминвод составляет почти 110 тыс рублей. Также около 100 тыс рублей стоят путевки в санатории Алтайского края.