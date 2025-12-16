Отмену санкций CAATSA обсуждают Анкара и Вашингтон

В Турции сообщили о диалоге с США по вопросам отмены санкций CAATSA. Ранее глава МИД республики сообщал, что надеется на снятие этих ограничений в 2026 году.

Турция и Соединенные Штаты параллельно ведут работу для отмены санкций в отношении Анкары, введенные ранее в рамках закона CAATSA. Об этом сообщил глава Минобороны Яшар Гюлер.

"Мы знаем, что президент США Дональд Трамп пытается добиться отмены санкций CAATSA в Сенате, и что американские чиновники работают над этим. Мы также продолжаем прилагать собственные усилия для отмены санкций CAATSA"

– турецкий министр

Он подчеркнул, что сформированы отдельные рабочие группы, занимающиеся этими вопросами.

Руководитель оборонного ведомства также рассказал о ситуации вокруг F-16. По его словам, Анкара не видит никаких проблем с закупкой этих самолетов у Вашингтона.

"Конечно, нашим приоритетом являются F-35. Мы знаем, что Израиль и Греция лоббируют отказ поставок нам этих самолетов"

– глава Минобороны Турции

Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан выразил надежду на то, что санкции CAATSA могут быть сняты в 2026 году.