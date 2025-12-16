Отмену санкций CAATSA обсуждают Анкара и Вашингтон

Турция и Соединенные Штаты параллельно ведут работу для отмены санкций в отношении Анкары, введенные ранее в рамках закона CAATSA. Об этом сообщил глава Минобороны Яшар Гюлер.
"Мы знаем, что президент США Дональд Трамп пытается добиться отмены санкций CAATSA в Сенате, и что американские чиновники работают над этим. Мы также продолжаем прилагать собственные усилия для отмены санкций CAATSA"
– турецкий министр
Он подчеркнул, что сформированы отдельные рабочие группы, занимающиеся этими вопросами.
Руководитель оборонного ведомства также рассказал о ситуации вокруг F-16. По его словам, Анкара не видит никаких проблем с закупкой этих самолетов у Вашингтона.
"Конечно, нашим приоритетом являются F-35. Мы знаем, что Израиль и Греция лоббируют отказ поставок нам этих самолетов"
– глава Минобороны Турции
Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан выразил надежду на то, что санкции CAATSA могут быть сняты в 2026 году.