МЧС предупреждает о лавинной опасности в горах КЧР

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Региональное управление МЧС распространило штормовое предупреждение о высокой вероятности схода лавин в горах Карачаево-Черкесии. Опасный период продлится с 23 по 25 февраля.

В горах Карачаево-Черкесии объявлено экстренное предупреждение из-за угрозы схода лавин. По данным регионального управления МЧС, опасность сохранится в ближайшие дни.

"23-25 февраля в горах Карачаево-Черкесии лавиноопасно"

— управление МЧС по КЧР

Спасатели настоятельно рекомендуют туристам и местным жителям учитывать риски: в зоне возможного схода лавин нельзя находиться во время снегопада и при плохой видимости, от походов в горы лучше отказаться.

