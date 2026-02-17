МЧС предупреждает о лавинной опасности в горах КЧР

Региональное управление МЧС распространило штормовое предупреждение о высокой вероятности схода лавин в горах Карачаево-Черкесии. Опасный период продлится с 23 по 25 февраля.
"23-25 февраля в горах Карачаево-Черкесии лавиноопасно"
— управление МЧС по КЧР
Спасатели настоятельно рекомендуют туристам и местным жителям учитывать риски: в зоне возможного схода лавин нельзя находиться во время снегопада и при плохой видимости, от походов в горы лучше отказаться.