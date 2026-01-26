Грузия снизила тариф на транзит топлива из Азербайджана в Армению

Грузией за транспортировку через свою территорию нефтепродуктов из Азербайджана в Армению была установлена символическая цена. Уровень тарифной ставки обсудили на встрече в Ереване министры Квривишвили и Худатян.

Министры экономики Грузии Мариам Квривишвили и министр территориального управления и инфраструктуры Армении Давид Худатян в рамках встречи обсудили тарифы, установленные Грузией за транзит азербайджанских нефтепродуктов в Армению.

Согласно сообщению Минэкономики Грузии, страна установила символическую цену за транспортировку нефтепродуктов из Азербайджана в Армению. Армянская сторона выразила благодарность Грузии за дружественное решение, связанное с установленной тарифной ставкой.

Напомним, первая поставка топлива из Азербайджана в Армению через Грузию была осуществлена в начале декабря 2025 года, тогда Тбилиси обеспечил транзит бесплатно. Вторая поставка проводилась по стандартному тарифу, чем Ереван остался недоволен.