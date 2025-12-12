Азербайджан поставил в Армению топлива почти на $800 тыс

Экспорта топлива из Азербайджана в Армению в 2025 году составил почти $800 тыс. В 2026 году поставки продолжаются – Армения закупает азербайджанское дизельное топливо, а также бензин АИ-95 и АИ-92.

В прошлом году Азербайджан экспортировал в Армению топлива на $788,8 тыс, следует из данных Государственного таможенного комитета АР.

Отметим, что поставки азербайджанских нефтепродуктов в Армению стартовали в конце 2025 года: 21 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев констатировал, что азербайджанской стороной были сняты все ограничения на транзит грузов в Армению; 18 декабря компания SOCAR направила в Армению 1 220 т автомобильного топлива марки АИ-95.

В начале 2026 года поставки азербайджанского топлива в Армению продолжились: 9 января было отправлено 2698 т груза (бензин АИ-95 и дизельное топливо); 11 января – 979 т бензина марки АИ-92.