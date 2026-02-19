Чемпионат альпинистов-ледолазов пройдет в Северной Осетии

В Северной Осетии в воскресенье проведут чемпионат по альпинизму-ледолазанию. Соревнования пройдут на леднике в высокогорном селе Джимара.

Республиканский чемпионат по альпинизму-ледолазанию на естественном рельефе состоится в Северной Осетии 22 февраля.

Состязания проведут на леднике в селении Джимара, входящем в состав Даргавского сельского поселения. Участникам предстоит преодолеть 20 м льда. Будет проведено десять раундов, лучшими станут спортсмены, преодолевшие ледяную трассу быстрее всего.

По итогам чемпиона будет собрана сборная команда Северной Осетии по альпинизму-ледолазанию.

Соревнования пройдут в рамках госпрограммы "Спорт России".