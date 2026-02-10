Кубок мира по прыжкам на батуте и тамблингу стартует в Азербайджане

Азербайджанская столица принимает Кубок мира по прыжкам на батуте и тамблингу. Будет разыграно семь комплектов медалей.

В Баку сегодня открывается Кубок мира по прыжкам на батуте и тамблингу.

Международные соревнования будут проходить в Национальной гимнастической арене.

Участие в соревнованиях принимают спортсмены из Азербайджана, Турции, Казахстана, Польши, США, а также гимнасты в нейтральном статусе из России и Беларуси.

Азербайджан на Кубке представляют чемпионы мира и Европы. В тамблинге: Билал Гурбанов, Тофик Алиев, Адиль Гаджизаде и Михаил Малкин. В индивидуальных прыжках на батуте: Сельджан Махсудова, Шафига Гумбатова, Аян Шабанова, Магсуд Махсудов, Фархад Велиев, Ниджат Мирзоев и Гусейн Аббасов. В синхронных прыжках: среди женщин дуэт Шафига Гумбатова - Сельджан Махсудова, среди мужчин дуэты Гусейн Аббасов - Магсуд Махсудов и Ниджат Мирзоев - Фархад Велиев, в смешанных соревнованиях: Магсуд Махсудов - Сельджан Махсудова и Ибрагим Мустафазаде - Аян Шабанова.

Сегодня в рамках Кубка будет проходить квалификация, в воскресенье 22 февраля состоятся финалы, в которых будет разыграно семь комплектов медалей.