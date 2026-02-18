Армия Израиля обстреляла из артиллерии районы на юге Сирии — СМИ

В Сирии израильские военные нанесли артиллерийские удары по южной провинции Эль-Кунейтра, передает ливанское телевидение.

На юге Сирии, в провинции Эль-Кунейтра, зафиксированы артиллерийские удары со стороны Израиля. Об этом сообщает панарабский телеканал Al Mayadeen со ссылкой на собственные источники.

По информации медиа, падение снарядов было зафиксировано вблизи расположения плотины Эль-Мантара, а также в поселках Мшейрифа и Расем-эль-Кабу. Пострадавших среди мирных жителей в результате обстрела нет.

Израильские военные самолеты также осуществили интенсивное патрулирование и разведку в воздушном пространстве над сирийским городом Дераа и его окрестностями. Сообщается, что бомбардировок или ракетных обстрелов не производилось.