Последний оплот имама Шамиля стал доступен туристам

В дагестанском селе Гуниб благоустроили туристскую тропу к одной из самых популярных у туристов его достопримечательности - крепостной башне имама Шамиля.

В дагестанском селе Гуниб завершили благоустройство пешеходной тропы к крепостной башне в Гунибской крепости - русской цитадели, построенной в ауле, где дал свой последний бой имам Шамиль. Это одна из самых популярных достопримечательностей республики, сообщили в министерстве по туризму и народным художественным промыслам Дагестана.

"В ходе благоустройства был создан удобный пешеходный маршрут и обустроена смотровая площадка с живописными видами, сформировано комфортное прогулочное пространство в исторической части села"

- Минтуризма Дагестана

После проведенных работ маршрут стал комфортным и безопасным, а прогулка к крепостной стене позволяет по-новому прикоснуться к истории и насладиться живописными пейзажами Гуниба, - отметили в министерстве, передает портал "Это Кавказ".

Все этапы благоустройства популярного маршрута были проделаны за счет субсидии, выделяемой на развитие туризма, добавили в ведомстве.