Международный терминал аэропорта Ставрополя закроется на год

Весной будущего 2027 года в Ставрополе заработает международный терминал воздушной гавани столицы края имени Суворова, который за это время пройдет основательную реконструкцию.

Работа международного терминала ставропольского аэропорта имени А.В.Суворова вскоре будет приостановлена из-за реконструкции, которая завершится весной 2027 года, поведал глава Ставропольского края Владимир Владимиров, сообщает пресс-служба губернатора края.

"Сейчас мы проводим работу, чтобы дофинансировать проведение работ по реконструкции терминала международных авиалиний, после чего приступим к реконструкции. Планируем, что к апрелю 2027 году новый терминал в аэропорту Ставрополя начнет работу"

- Владимир Владимиров

В декабре 2024 года в воздушной гавани Ставрополя заработал новый терминал внутренних воздушных авиалиний, и на этом фоне власти приняли решение обновить и его международный терминал.

Напомним, по итогам 2025 года аэропорт краевой столицы обслужил более 500 тыс пассажиров.

