Калиматов рассказал Путину об инвестпроектах в Ингушетии

Президент России Владимир Путин принял сегодня в Кремле главу Ингушетии Махмуд-Али Калиматова, который рассказал главе государства об инвестпроектах в республике.

Власти Ингушетии провели серьезную работы по привлечению инвесторов, рассказал на встрече с президентом России Владимиром Путиным глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.

"Инвесторов мы привлекли и промплощадки определили. На сегодняшний день у нас зашли очень серьезно завод очистных сооружений, сжиженного газа инвесторы, моющие средства. И развитие пошло оттого, что у нас большой объем инвестиций по республике"

– Махмуд-Али Калиматов

Глава региона рассказал также о вовлечении в инвестиции "серьезного бизнеса", в частности, группы "Сафмар", на средства которой была построена IT-академия: весной из нее выпустят 500 специалистов в этой сфере. Кроме того, свой хаб в Ингушетии начал строить Wildberries.

Калиматов также поведал, как именно удалось привлечь инвесторов в Ингушетию. По его словам, все приходящие в республику инвесторы получают полностью готовую промплощадку.

"Когда обсуждаем предварительно, я приглашаю энергетиков, газовиков, операторов по воде. И этим мы начали привлекать – и зашли"

– Махмуд-Али Калиматов