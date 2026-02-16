Калиматов рассказал Путину об инвестпроектах в Ингушетии

Власти Ингушетии провели серьезную работы по привлечению инвесторов, рассказал на встрече с президентом России Владимиром Путиным глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.
"Инвесторов мы привлекли и промплощадки определили. На сегодняшний день у нас зашли очень серьезно завод очистных сооружений, сжиженного газа инвесторы, моющие средства. И развитие пошло оттого, что у нас большой объем инвестиций по республике"
– Махмуд-Али Калиматов
Глава региона рассказал также о вовлечении в инвестиции "серьезного бизнеса", в частности, группы "Сафмар", на средства которой была построена IT-академия: весной из нее выпустят 500 специалистов в этой сфере. Кроме того, свой хаб в Ингушетии начал строить Wildberries.
Калиматов также поведал, как именно удалось привлечь инвесторов в Ингушетию. По его словам, все приходящие в республику инвесторы получают полностью готовую промплощадку.
"Когда обсуждаем предварительно, я приглашаю энергетиков, газовиков, операторов по воде. И этим мы начали привлекать – и зашли"
– Махмуд-Али Калиматов