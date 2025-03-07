Море и горы: куда россияне отправятся на 8 марта

Туроператоры назвали самые востребованные направления для внутреннего отдыха на 8 Марта. Самым романтичным и популярным местом оказался Сочи.

Спрос на короткие туры по России с захватом длинных выходных, приуроченных к празднованию Международного Женского Дня, вырос в этом году, следует их данных основных российских туроператоров.

В этом году на 8 Марта россияне отдохнут три дня подряд, туры с захватом праздничных выходных бронируются на 26% активнее, чем в прошлом году, рассказали в FUN&SUN и АЛЕАН. Также спрос вырос у операторов PAC GROUP и в «Русском Экспрессе».

Куда едут россияне на 8 марта? Основной спрос приходится на Сочи, востребованы как горный кластер, так и морское побережье. В топ-10 вошли также: Анапа и Геленджик; Москва, Подмосковье и Золотое кольцо; Санкт-Петербург; Казань; Калининград; Крым; Астрахань; Кавминводы; Кабардино-Балкария. Одиннадцатое место досталось Дагестану, пишет АТОР.