Россия и Иран нарастили торговлю на 22% за год

Взаимная торговля между Россией и Ираном в прошлом году увеличилась на 22%, сообщил Оверчук.

В 2025 году торговля между РФ и Ираном возросла на 22%, об этом рассказал вице-премьер России Алексей Оверчук, выступая на интеграционном форуме Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) "Архитектура будущего: российский бизнес на ключевых многосторонних площадках".

"В прошлом году у нас начало действовать полномасштабное соглашение с Ираном. По тем цифрам, которые у нас есть, а соглашение 15 мая начало действовать, торговля выросла на 22%"

– Алексей Оверчук

Соглашение о свободной торговле между странами ЕАЭС и Ираном действует с 15 мая прошлого года.

По словам вице-премьера, продолжается работа над минимизацией сохраняющихся барьеров в российско-иранской торговле.