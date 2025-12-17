Патрушев призвал придать БРИКС стратегическое морское измерение

Председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев заявил о необходимости развития морского потенциала БРИКС, для этого нужно провести совместные учения стран-участниц.

БРИКС должно получить стратегическое морское измерение, такое заявление сделал помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев.

"Задействуем потенциал БРИКС, которому пора придать полноценное стратегическое морское измерение"

– Николай Патрушев

Также он сообщил, что для реализации данной задачи в настоящее время уже проходят совместные военно-морские учения стран-участниц БРИКС.

Патрушев также напомнил о прошедших ранее учениях по защите морских путей от пиратства Запада, участниками стали Россия, Китай и Иран. Позднее к ним присоединились также ОАЭ и ЮАР.