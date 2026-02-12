Грузия заявила о запуске перезагрузки связей с Вашингтоном

Глава МИД Грузии оценила перспективы улучшения отношений с США. По ее словам, на данном направлении есть определенные подвижки.

Отношения Грузии и Соединенных Штатов должны строиться на диалоге и четком понимании взаимных интересов. Такое заявление сделала глава грузинского МИД Мака Бочоришвили.

"Прежде всего это требует диалога, прежде всего это требует взаимодействия с обеих сторон, чтобы было более ясно видно, какими интересами руководствуются США в нашем регионе и что может войти в повестку отношений между нашими странами"

– руководитель ведомства

Бочоришвили напомнила, что Тбилиси неоднократно выражал готовность к возобновлению сотрудничества с Вашингтоном, однако для этого нужна вовлеченность обеих сторон.

Глава МИД заметила, что последние заявления свидетельствуют о том, что у США есть определенная готовность к восстановлению отношений.

Руководитель внешнеполитического ведомства подчеркнула, что в Вашингтоне уже состоялись обсуждения, которые касаются Грузии, и планируется предпринять конкретные шаги для пересмотра двусторонних отношений.

"Марко Рубио отметил, что по вопросу Грузии уже велись обсуждения в Государственном департаменте и намечены определенные шаги, чтобы пересмотреть текущую ситуацию и то наследие, которое сегодня существует в грузино-американских отношениях при новой администрации США"

– Мака Бочоришвили