Госсекретарь США рассказал о подходе к отношениям с Китаем

Соединенные Штаты собираются выстраивать отношения с Китаем, руководствуясь при этом своими национальными интересами. Такое заявление сделал американский госсекретарь Марко Рубио.
В ходе своего выступления на Мюнхенской конференции по безопасности он отметил, что Вашингтон ожидает аналогичного подхода от Пекина.
"Многие страны, представленные здесь сегодня, будут вынуждены поддерживать отношения с Китаем, всегда понимая, что ничто из того, о чем мы договоримся, не может происходить за счет наших национальных интересов. И, откровенно говоря, мы ожидаем, что Китай будет действовать в своих национальных интересах, как мы ожидаем этого от каждого государства"
– Марко Рубио
Он также сообщил, что США не стремятся к отделению от своих союзников, а хотят оживить давнюю дружбу с ними.
"Мы стремимся не к отделению, а к оживлению старой дружбы и восстановлению величайшей цивилизации в истории человечества"
– госсекретарь США
Накануне президент США Дональд Трамп анонсировал визит в Китай в апреле нынешнего года. В ходе этой поездки глава Белого дома намерен провести встречу с председателем КНР Си Цзиньпином.