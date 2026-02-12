Вестник Кавказа

Госсекретарь США рассказал о подходе к отношениям с Китаем

Пекин
© Фото: Ярослав Лобанов/ “Вестник Кавказа“
Американский госсекретарь сообщил о намерении Вашингтона выстраивать отношения с Пекином, исходя из своих национальных интересов. Ближайшей весной президент США намерен отправиться с визитом в КНР.

Соединенные Штаты собираются выстраивать отношения с Китаем, руководствуясь при этом своими национальными интересами. Такое заявление сделал американский госсекретарь Марко Рубио.

В ходе своего выступления на Мюнхенской конференции по безопасности он отметил, что Вашингтон ожидает аналогичного подхода от Пекина.

"Многие страны, представленные здесь сегодня, будут вынуждены поддерживать отношения с Китаем, всегда понимая, что ничто из того, о чем мы договоримся, не может происходить за счет наших национальных интересов. И, откровенно говоря, мы ожидаем, что Китай будет действовать в своих национальных интересах, как мы ожидаем этого от каждого государства"

– Марко Рубио

Он также сообщил, что США не стремятся к отделению от своих союзников, а хотят оживить давнюю дружбу с ними.

"Мы стремимся не к отделению, а к оживлению старой дружбы и восстановлению величайшей цивилизации в истории человечества"

– госсекретарь США

Накануне президент США Дональд Трамп анонсировал визит в Китай в апреле нынешнего года. В ходе этой поездки глава Белого дома намерен провести встречу с председателем КНР Си Цзиньпином.

