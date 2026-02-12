Трамп анонсировал визит в Китай в апреле

Дональд Трамп заявил о планах совершить визит в КНР весной. Китайский лидер Си Цзиньпин совершит ответный визит в США до конца года.

Лидер США Дональд Трамп сообщил о планах совершить визит в Китай в апреле. Трамп также отметил, что председатель КНР Си Цзиньпин ответит на это визитом в США до конца года.

"Я собираюсь навестить президента Си в апреле. С нетерпением жду этого. Он приедет к нам позже в этом году, и я тоже очень этого жду"

– Дональд Трамп

Президент США также отметил, что отношения Вашингтона и Пекина в настоящий момент отмечены позитивной динамикой.

Отметим, что в конце января Вашингтон направил приглашение Пекину присоединиться к Совету мира по Газе.

Чего Трамп хочет от Китая?

Директор Центра исследований Восточной Азии и ШОС МГИМО Александр Лукин в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал о мотивах Дональда Трампа организовать официальный визит в Китай, несмотря на риторику конфронтации Вашингтона с Пекином.

"Китай и США – это две крупнейшие мировые экономики. В связи с этим США даже на официальном уровне считает Китай своим оппонентом в мировой торговле и, как следствие, в международном влиянии. Но в то же время США сильно зависят от торговли с Китаем, эти страны – крупные торговые партнеры. Из-за повышенных Дональдом Трампом тарифов на китайские товары в прошлом году их товарооборот сократился почти в два раза, и это неприятный факт для США. Поэтому Трампу сейчас было бы выгодно добиться какой-то договоренности с Китаем в торговле", - прежде всего сказал он.

"Что касается Китая, то он никогда не отказывался вести с США переговоры, но согласен вести диалог исключительно на равных условиях и без сдачи собственных позиций. Дональд Трамп в течение прошлого года, видимо, привык, что как только он надавит на какую-нибудь страну, она сразу же уступает. Даже с Индией ему удалось чего-то добиться в плане сокращения импорта российской нефти, хотя это крупная страна. Но с Китаем так дела вести очень сложно. Договоренности, конечно, возможны, но Китай будет отстаивать свои интересы", - подчеркнул Александр Лукин.

Востоковед не согласился с тем, что в отношениях США и Китая есть позитивная динамика. "Напротив, отношения продолжают портиться. Возможно, Дональд Трамп имел в виду будущее – что, когда он поедет, что-нибудь в контактах Вашингтона и Пекина улучшится. Пока что ничего подобного не видно. Возможно, сейчас идут те или иные негласные переговоры, но об этом мы судить не можем. По событиям, которые становятся достоянием публики, не заметно, чтобы в связях двух стран что-то стало лучше, чем было в прошлом году", - отметил он.

"Понятно, что для организации встреч настолько высокого уровня, как переговоры президента США и китайского лидера, предварительно проводятся встречи и достигаются договоренности на более низких уровнях. Можно предположить по словам Трампа, что какая-то основа для его визита уже подготовлена. Однако Трамп – непредсказуемый политик, и до апреля он вполне в состоянии поменять все свои мнения и позиции. Скажем, если начнется американская операция против Ирана, Китай выступит в поддержку Исламской Республики, и тогда Трамп не поедет в Пекин", - обратил внимание Александр Лукин.

Диалог соперников

Ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин указал на принципиальную несближаемость позиций США и Китая из-за подхода Вашингтона к внешней политике.

"Отношения Вашингтона и Пекина в принципе не могут улучшиться, потому что во всех документах стратегического планирования США Китай обозначен как главный противник. США делают максимум, чтобы усилить давление на Китай, причем в это входит буквально все: те же маневры Трампа в Европе нацелены на то, чтобы высвободить американские ресурсы и направить их против Китая. Со стороны США в отношении Китая возможны лишь какие-то тактические примирительные ходы, которые не меняют ситуацию реально", - подчеркнул он.

"Китай действительно по всем параметрам достиг уровня главного соперника США на мировой арене – экономически и геополитически. Поэтому, что бы ни говорил Дональд Трамп, американо-китайские отношения не могут быть качественно улучшены, только тактически. Стоит ожидать, что Трамп отправиться в Пекин только для того, чтобы заставить Китай принять американские требования и в какой-то степени продавить китайское руководство в области экономического взаимодействия – не более того. В Китае это прекрасно понимают", - сообщил Константин Блохин.

"Скорее всего, Трамп будет ждать уступок со стороны Китая. Китай может попытаться как-то смягчить американский удар и пойти навстречу Трампу, но вряд ли произойдет что-то значительное. Напомню, что даже Байденовская администрация, состоявшая из членом Демократической партии, рассматривала Китай в качестве противника. В Стратегии национальной безопасности США, которая была принята Байданом, Китай уже обозначен как противник номер один. А Трамп куда более китаефобный политик, чем демократы", - заключил американист.