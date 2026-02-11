Косачев и посол Ирана провели встречу в Москве

В Москве состоялась встреча Косачева и Джалали, на которой Россия выразила Ирану поддержку и солидарность.

Встреча заместителя председателя Совета Федерации РФ Константина Косачева с иранским послом в Москве Каземом Джалали состоялась в четверг, о ней сенатор сообщил на своей странице в соцсети.

"Встретились с послом Ирана в Москве. Максимально громко и отчетливо выразил поддержку и солидарность с народом братской страны, особенно в контексте нынешних угроз суверенитету и безопасности. Мы - вместе!"

– Константин Косачев

Напомним, Иран и США вернулись к переговорам, связанным с иранской ядерной программой, на фоне угроз Дональда Трампа о возможных новых ударах по ИРИ. Кроме того, ударить по Ирану грозится Израиль, который видит опасность в наличии у ИРИ не только ядерной, но и ракетной программы.