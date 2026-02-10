США подготовили ракеты к запуску на авиабазе в Катаре – СМИ

Reuters: армия США подготовила к быстрому развертыванию ракеты на авиабазе в Катаре. Также увеличено число самолетов на базе США в Иордании.

Военные США подготовили ракеты к запуску на авиабазе Аль-Удейд в Катаре. По данным Reuters, это может означать готовность США к военной операции против Ирана.

США нарастили количество ракет Patriot, которые размещены в мобильных установках. Это дает возможность оперативно развертывать ракеты в случае поступления приказа об атаке.

Анализ спутниковых снимков показал, что армия США также увеличила численность ВВС на своих базах. В частности, на одной из баз в Иордании зафиксированы 17 ударных самолетов F15-E, а также восемь самолетов A-10 Thunderbolt.