Вестник Кавказа

США подготовили ракеты к запуску на авиабазе в Катаре – СМИ

США подготовили ракеты к запуску на авиабазе в Катаре – СМИ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Reuters: армия США подготовила к быстрому развертыванию ракеты на авиабазе в Катаре. Также увеличено число самолетов на базе США в Иордании.

Военные США подготовили ракеты к запуску на авиабазе Аль-Удейд в Катаре. По данным Reuters, это может означать готовность США к военной операции против Ирана. 

США нарастили количество ракет  Patriot, которые размещены в мобильных установках. Это дает возможность оперативно развертывать ракеты в случае поступления приказа об атаке. 

Анализ спутниковых снимков показал, что армия США также увеличила численность ВВС на своих базах. В частности, на одной из баз в Иордании зафиксированы 17 ударных самолетов F15-E, а также восемь самолетов A-10 Thunderbolt.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
660 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.