Визит министра обороны Ирана в Баку важен для стабильности в регионе – Тегеран

В МИД Ирана рассказали о значении визита глава Минобороны ИРИ в Азербайджан для поддержания региональной стабильности.

Совершенный 6 февраля визит министра обороны и поддержки ВС Ирана Азиза Насирзаде в Баку очень важен для упрочения региональной стабильности, такое заявление сделал пресс-секретарь МИД Исламской Республики Исмаил Багаи.

Дипломат подчеркнул, что Тегеран работает над упрочением сотрудничества и доверия с региональными государствами, и в первую очередь со странами Южного Кавказа, во всех областях.

Пресс-секретарь подчеркну большое значение Южного Кавказа для Ирана. Он уточнил, что визит Насирзаде в Баку стал продолжением недавнего визита в Азербайджан главы МИД Аббаса Аракчи. По его словам, в Тегеране убеждены, что подобные визиты и консультации нужны для поддержания и наращивания доверия между странами.

"В ходе визита министра обороны в Азербайджан состоялся обмен мнениями по вопросам совместного интереса в сфере обороны и безопасности"

– Эсмаил Багаи

Напомним, что ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи выразил благодарность Азербайджану и другим странам региона, за содействие в возобновлении переговоров с США.