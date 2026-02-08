Дорога к "Верхнему Ларсу" оставалась открытой лишь ночь

Единственная дорога, соединяющая Россию и Грузию, продержалась открытой для легковых автомобилей минувшую ночь, а сегодня утром она снова закрылась из-за опасности схода лавин.

Дорога из Грузии в Россию через МАПП "Верхний Ларс" снова закрылась для транспорта, сообщает департамент автомобильных дорог Грузии.

"Из-за опасности схода лавины на участке Гудаури-Коби автомобильной дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс запрещено движение всех транспортных средств"

- сообщение

Напомним, дорога через МАПП "Верхний Ларс" к российско-грузинской границе открылась накануне вечером, и только для легкового транспорта – с 12:30 мск она была полностью перекрыта из-за непогоды на территории Грузии.

Для большегрузов она была закрыта с 7 февраля из-за метели, гололедицы и лавиноопасности на одном из участков Военно-Грузинской дороги на территории Грузии.