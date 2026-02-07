Вестник Кавказа

В посольстве США подтвердили визит Вэнса в Азербайджан

Посольство Соединенных Штатов в Азербайджане опубликовало сообщение, в котором предстоящий визит вице-президента США Джей Ди Венса в страну был назван историческим, поскольку укрепит мир на Южном Кавказе.

Визит вице-президента Соединенных Штатов Америки Джей Ди Вэнса подтвердит общее стремление Азербайджана и США к развитию партнерских отношений, такое заявление было опубликовано американским посольством в АР.

"На этой неделе вице-президент США Джей Ди Вэнс посетит Азербайджан. Этот визит является визитом самого высокого уровня в Азербайджан из США за последние годы и демонстрирует прочность американо-азербайджанских отношений"

– посольство США в Азербайджане

Кроме того, в официальной публикации посольства также подчеркнули, что этот визит является историческим, так как будет способствовать укреплению мира на Южном Кавказе.

