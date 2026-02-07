В Северной Осетии открыли движение к границе Грузии для легковушек

Дорожные власти Северной Осетии сегодня открыли движение к российско-грузинской границе и далее по Военно-Грузинской дороге, но пока только для легкового транспорта.

Дорожные власти Северной Осетии сегодня вечером разрешили движение легковых автомобилей к таможенному пункту пропуска (ТПП) "Верхний Ларс" на участке Военно-Грузинской дороги в регионе, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике.

"В связи с расчисткой дорожного полотна на территории Грузии, а также с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии разрешено движение легковых автотранспортных средств на участке Владикавказ - населенный пункт Ларс в обоих направлениях с 16:15 мск"

В этот раз дорога для легковушек перекрывалась менее чем на 4 часа – полностью движение транспорта на участке дороги было приостановлено сегодня с 12:30 мск из-за непогоды на территории Грузии, передает "Интефакс".

Напомним, ранее мы писали о том, что дорожные власти Грузии приостановили грузоперевозки между Россией и Грузией на неопределенное время в минувшую субботу, 7 февраля, из-за метели, гололедицы и лавиноопасности на одном из участков Военно-Грузинской дороги на территории республики.